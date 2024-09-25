Москва, 25 сентября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Скончался бывший журналист газеты «Коммерсантъ», экс-главный редактор издания GZT.ru Дмитрий Павлов. Об этом 25 сентября сообщается на сайте «Коммерсанта».

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«25 сентября простились с Димой Павловым, нашим корреспондентом и спецкорреспондентом, а затем — начальником отдела газеты «Газета» и главным редактором издания GZT.ru», — говорится в публикации.

Причина смерти журналиста не указывается.

Дмитрий Павлов до перехода в журналистику учился на химика. В 1992 году он начал сотрудничать с «Коммерсантом» в качестве корреспондента дежурной смены отдела оперативной информации. Позднее стал автором популярной рубрики «Криминальное чтиво». В октябре 1993 года Павлов получил ранение при разгоне митингующих сторонников парламента милицией.