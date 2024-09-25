Москва, 25 сентября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Обществознание может быть исключено из программы средних (6–8-х) классов школ и остаться только в старшей школе, заявил 25 сентября помощник президента, глава межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский.

РИА Новости

В нынешнем виде этот предмет не слишком полезен учащимся, сказал помощник президента. Рассматривается возможность объединения ЕГЭ по обществознанию с экзаменом по истории, заявил также Мединский, передаёт kp.ru.

«Но в этом году всё будет по-старому, реформа, если случится, будет постепенной», — сказал помощник президента.

Мединский пояснил, что изменения могут вступить в силу со следующего, 2025/2026, учебного года. Учебные часы, которые в средних классах отведены на обществознание, могут быть направлены на изучение истории регионов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в сентябре Мединский допустил, что продолжительность образования в ближайшие годы может быть сокращена из-за требований времени. По его словам, образование станет более специализированным.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что инициатива сократить время на получение образования противоречит общемировой тенденции и может снизить квалификацию специалистов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что идея сокращения сроков обучения в школах и вузах России находится на стадии дискуссии.