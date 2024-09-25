Москва, 25 сентября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Мошенники в 80% случаев выводят похищенные средства при помощи мобильных платёжных систем для бесконтактной оплаты, также они используют переводы между счетами жертвы, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«Около 80% хищений сейчас происходит с помощью me2me-переводов или привязки токенизированных карт злоумышленников к приложениям для бесконтактной оплаты», — сказал он на полях XXI Международного банковского форума.

По словам банкира, для борьбы с этими схемами необходимо ввести лимиты на операции по токенизированным картам.

Кузнецов также рассказал, что примерно 50% похищаемых телефонными аферистами средств выводится по одной схеме. Сперва злоумышленник убеждает человека привязать к устройству банковскую карту, принадлежащую аферистам.

Мошенники сообщают жертве данные карты и код подтверждения из смс, после чего человек сам вводит их в установленное приложение для бесконтактной оплаты. Затем жертва вносит через банкомат наличные на карту мошенника, которая привязана к приложению мобильной платёжной системы. Данное действие идентифицируется как операция, которую совершает владелец мобильного устройства, хотя фактически доступ к карте имеют аферисты.

Как передавало ИА Регнум, в России выявили новую схему по выманиванию денег у клиентов банков. Мошенник пишет сотруднику какой-либо компании якобы от лица его директора и просит перевести ему деньги.

Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что во II квартале текущего года мошенники провели почти 257 тыс. операций, украв с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей. При этом 16,3 млн попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму 2,3 трлн рублей удалось отразить, добавили в регуляторе.