Названы основные механизмы вывода украденных средств в России
Банкир: 80% хищений средств проводят с помощью pay-сервисов и me2me-переводов
Москва, 25 сентября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Мошенники в 80% случаев выводят похищенные средства при помощи мобильных платёжных систем для бесконтактной оплаты, также они используют переводы между счетами жертвы, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Около 80% хищений сейчас происходит с помощью me2me-переводов или привязки токенизированных карт злоумышленников к приложениям для бесконтактной оплаты», — сказал он на полях XXI Международного банковского форума.
По словам банкира, для борьбы с этими схемами необходимо ввести лимиты на операции по токенизированным картам.
Кузнецов также рассказал, что примерно 50% похищаемых телефонными аферистами средств выводится по одной схеме. Сперва злоумышленник убеждает человека привязать к устройству банковскую карту, принадлежащую аферистам.
Мошенники сообщают жертве данные карты и код подтверждения из смс, после чего человек сам вводит их в установленное приложение для бесконтактной оплаты. Затем жертва вносит через банкомат наличные на карту мошенника, которая привязана к приложению мобильной платёжной системы. Данное действие идентифицируется как операция, которую совершает владелец мобильного устройства, хотя фактически доступ к карте имеют аферисты.
Как передавало ИА Регнум, в России выявили новую схему по выманиванию денег у клиентов банков. Мошенник пишет сотруднику какой-либо компании якобы от лица его директора и просит перевести ему деньги.
Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что во II квартале текущего года мошенники провели почти 257 тыс. операций, украв с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей. При этом 16,3 млн попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму 2,3 трлн рублей удалось отразить, добавили в регуляторе.