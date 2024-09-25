Москва, 25 сентября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. В районе Митино на северо-западе Москвы открылся второй в столице рыбный рынок, площадь которого составляет более 4 тысяч квадратных метров, сообщил 25 сентября мэр Сергей Собянин, слова которого приводятся на портале московского правительства.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Успех фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» вдохновил нас создать первый рыбный рынок — в Косино-Ухтомском. За время работы его посетили более миллиона покупателей. Видя такой спрос на свежую качественную рыбу и морепродукты, мы решили открыть второй рынок — в Митино», — сообщил он.

По словам Собянина, весной 2025 года на рынке планируется открыть террасу. На новом рынке работает фирменный корнер «Москва — на волне», для которого разработано специальное меню.

Мэр уточнил, что открытая кухня рынка в Митино в два раза больше, чем в Косино-Ухтомском районе. Приобретённую на рынке продукцию приготовят бесплатно. На площадках для мастер-классов гости также могут научиться готовить блюда из рыбы и морепродуктов.

Как передавало ИА Регнум, в июне Собянин информировал, что площадки гастрофестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» посетили рекордные 4,5 млн человек. Мэр Москвы уточнил, что москвичи и туристы приобрели свыше 340 тонн рыбы, устриц, крабов и других морепродуктов. Первенство по продажам в этом году принадлежит ярмарке на улице Школьной. Здесь было куплено более 100 тонн охлаждённой, копчёной и замороженной рыбы, солёной сельди и так далее.

Помимо этого, уточнил Собянин, рестораны-участники приготовили 135 тыс. порций горячих рыбных блюд, 88 тыс. порций выпечки с рыбой и 35 тыс. порций закусок и снеков из специального фестивального меню, а на площади Революции сварили и раздали 750 порций рыбной ухи.