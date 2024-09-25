Курск, 25 сентября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Нет сомнений в том, что в ближайшее время территория Курской области будет полностью освобождена, заявил 25 сентября помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

ИА Регнум

Журналисты спросили помощника президента о сроках освобождения территории Курской области. Генштаб ВС РФ уже разработал соответствующий план, сказал Дюмин.

«В ближайшее время наша территория будет освобождена», — отметил он.

Российские войска мужественно действуют на курском направлении, и нет сомнений в том, что противник будет выдавлен из региона, добавил Дюмин.

«Те действия, которые ВС РФ сегодня ведут, это мужественные действия. Мужественные ребята. Мы гордимся нашими Вооружёнными силами, теми командирами, которые ими управляют», — отметил помощник президента.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ за всё время боевых действий на курском направлении с 6 августа потеряли более 17 тыс. бойцов и более тысячи единиц техники, в том числе 130 танков.

ВСУ уже потеряли контроль над 12 захваченными ими в Курской области населёнными пунктами, сообщил 24 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Пытаясь улучшить свои позиции, боевики украинской армии терпят провал, добавил он.