Москва, 25 сентября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. На Третьем транспортом кольце в Москве столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«На внутренней стороне ТТК (в районе ул. Сущевский Вал, д. 16с1) столкнулись автомобиль и грузовик. На месте работают оперативные службы города», — указано в сообщении.

Как отмечается в публикации, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение транспорта осуществляется по трём полосам вместо пяти. В связи с инцидентом образовалась пробка длиной 5,3 километра. Ведомство призвало автомобилистов искать пути объезда проблемного участка дороги.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в Москве произошла авария на улице Генерала Дорохова. В результате инцидента пострадали три человека.

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