Тюмень, 25 сентября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Аграрии Тюменской области, несмотря на сложные погодные условия, собрали 1 млн тонн зерна, сообщил 25 сентября глава региона Александр Моор.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

В своём Telegram-канале губернатор напомнил, что весной и летом регион столкнулся сразу с несколькими климатическими вызовами.

«Несмотря на сложности, которые возникли из-за крупнейшего в истории региона паводка, а также из-за дождливой погоды, специалисты приняли все необходимые меры для сохранения урожая. Большое спасибо за труд!» — написал Моор.

В 2023 году валовый сбор зерна в Тюменской области составил 1,685 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая пресс-служба Кремля опубликовала поручения президента Владимира Путина по ликвидации последствий паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях. Президент распорядился выделить для этих регионов средства из федерального бюджета, а также рекомендовал предоставлять отгулы и отпуска пострадавшим от паводков для восстановления приемлемых условий для жизни.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее сообщила, что Россия в 2024 году может экспортировать до 60 млн тонн зерна. Путин отмечал, что объём урожая в России ожидается на уровне 132 млн тонн против 148 млн тонн, собранных год назад, а внутреннее потребление составит до 90 млн тонн.