Москва, 25 сентября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Бывшего инспектора контрольного управления в администрации губернатора Белгородской области Викторию Шинкарук и её сообщника Александра Холодкова внесли в список террористов и экстремистов. Это следует из опубликованных на сайте Росфинмониторинга данных.

Соцсети Виктория Шинкарук

«Шинкарук Виктория Александровна, 12.11.1995 г. р., с. Никольское Белгородского района Белгородской области», — указывается в базе данных ведомства.

Также в реестр внесли её подельника Холодкова.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа Шинкарук обвинили в пособничестве террористической деятельности в интересах украинских кураторов.

По данным правоохранительных органов, Шинкарук и Холодков принимали участие в террористическом сообществе и готовили теракт. Так, в 2022 году подозреваемая сняла более 100 тыс. рублей и поместила их в тайник. В свою очередь Холодков переместил в тайник взрывчатые устройства и передал свыше 400 тыс. рублей. Согласно материалам дела, подозреваемые планировали передать средства на нужды неустановленных лиц для совершения теракта, предварительном переписываясь с ними с помощью мессенджеров «Сигнал» и Telegram.

Подозреваемые обвиняются в участии в террористическом сообществе, приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору, а также приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ.