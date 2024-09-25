Москва, 25 сентября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев усомнился в том, что идеология чайлдфри настолько сильна в России, что требует законодательного урегулирования. Его слова 25 сентября приводит пресс-служба СПЧ в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Валерий Фадеев

«Надо изучить этот вопрос. Действительно ли в общественной среде, в интернет-среде мощность этого движения такова, что оказывает влияние на состояние умов в обществе? Я в этом не уверен. Если слабы, то зачем огород городить?» — сказал он.

Если же эти тенденции сильны, добавил глава СПЧ, это требует доказательств со стороны депутатов.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри внесли в Госдуму. Документ относит к деструктивному и требующему удаления контенту продукцию, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения. Санкции в отношении нарушителей предполагается установить по аналогии с законом о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смены пола: до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц, до 5 млн рублей для юридических лиц.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пояснила, что движение чайлдфри должно быть запрещено законодательно, но государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей.

Запретительные инициативы должны иметь чёткие формулировки, чтобы потом не было злоупотреблений или других проблем, отметил в свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя законопроект о запрете идеологии чайлдфри.