Лос-Анджелес, США, 25 сентября, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Подозреваемого в стрельбе и захвате пассажирского автобуса в Лос-Анджелесе задержали после полицейской погони, сообщает 25 сентября Fox News со ссылкой на Департамент полиции Лос-Анджелеса (LAPD).

Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 0:45 по местному времени в службу спасения поступил звонок о выстрелах и угоне автобуса в районе перекрёстка Фигаро-стрит и Манчестер-авеню.

По данным полиции, угонщик ранил выстрелом по меньшей мере одного человека, после чего, угрожая водителю, заставил его ехать на север. На начальных этапах угона заметили других пассажиров, покидающих автобус.

Полицейский спецназ, применив шипы, в 2:45 остановил автобус в районе пересечения Саут-Аламеда-стрит с 6-й улицей. Угонщик, успевший проехать шесть миль (около 10 км), забаррикадировался внутри.

В результате злоумышленника задержали. Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии, врачи не смогли его спасти. Полиция классифицировала инцидент как убийство, идёт расследование.

Два других пассажира автобуса отказались от медицинской помощи. Мотив нападения пока неизвестен.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в соцсетях появилось фото захваченного в Лос-Анджелесе пассажирского автобуса. Его заблокировал полицейский спецназ.