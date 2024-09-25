Москва, 25 сентября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Чертановский районный суд арестовал оскорбившего русских девушек блогера из Таджикистана Джумабоя (Салмона Раджабзода). Об этом говорится на сайте суда.

Прокуратура Москвы Салмон Раджабзод

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Раджабзода С. Д. удовлетворено», — сказано в базе данных суда.

Блогера обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности организованной группой).

Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, в публикуемых в соцсетях видео блогер высмеивал девушек со славянской внешностью. В одном из таких роликов говорилось, что «скоро все русские девушки будут наши».

Позже, 7 января, Джумабой был задержан. В отношении него СК завёл уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Затем блогеру удалось избежать меры пресечения, суд отпустил его из зала заседаний. Но Мосгорсуд отменил постановление и направил ходатайство следователя на новое рассмотрение.

Позже Симоновский суд Москвы принял решение отправить под домашний арест блогера.