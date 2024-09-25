Ташкент, 25 сентября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Ученика ташкентской школы, которого учитель русского языка ударила по лицу за просьбу вести урок по-русски, заставили извиниться перед этим учителем, сообщила 25 сентября пресс-служба детского омбудсмена Узбекистана со ссылкой на слова матери мальчика.

Кадр из видео

По этим данным, классный руководитель была осведомлена о ситуации, но не прислушалась к словам ребёнка и заставила его извиняться.

«Ребёнок сейчас находится в очень депрессивном состоянии и не хочет идти в школу. Мать школьника просила защитить нарушенные права её ребёнка», — сообщила пресс-служба.

В ситуации разбираются министерство внутренних дел Узбекистана, министерство образования и аппарат омбудсмена, сказано также в сообщении.

«Лица, применяющие физическое насилие и ненадлежащим образом обращающиеся с детьми в образовательных учреждениях, должны не только быть освобождены от должности или служебных обязанностей, но и привлечены к ответственности по закону», — добавила пресс-служба.

Ситуация выглядит так, будто ни ударившая ребёнка сотрудница школы, ни директор учреждения не хотят предпринимать никаких действий, отметила в своём Telegram-канале главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Она выразила мнение, что виновная должна понести наказание.

«Я считаю, в этом случае надо поступать так: 1. упростить для семьи мальчика получение гражданства России, если семья захочет переехать; 2. внести учительницу и её ближайших и дальних родственников в список невъездных в Россию пожизненно. Тех, кто находится здесь, попросить уехать. Она должна быть наказана. Если её не хотят наказать за насилие к ребёнку в Узбекистане, пусть получит наказание от России», — написала Ахмедова.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл 23 сентября в школе №188 в Чиланзорском районе Ташкента и попал на видео. В управлении образования заявили, что учительницу приняли на работу с испытательным сроком, а конфликт произошёл в первый же её рабочий день.

После того как мальчик попросил вести урок русского языка по-русски, женщина вытолкнула его к доске, схватила за горло и несколько раз ударила о доску. Остальные дети испугались, некоторым из них стало плохо. Родители мальчика обратились в органы внутренних дел и прокуратуру, сообщив, что педагог не только не пожалела о произошедшем, но и предложила тем, кто не является узбеками, покинуть страну.