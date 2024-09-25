Москва, 25 сентября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Семья Алисы Тепляковой, которая стала студенткой МГУ в девять лет, получила от властей 28 млн рублей на покупку собственного жилья. Об этом на YouTube-канале сообщил отец девочки Евгений Тепляков.

РЕН ТВ. Кадр из видео Евгений Тепляков с дочерью Алисой

«Деньги нам выделили. Иду подавать документы в МФЦ для перечисления средств на блокированный целевой счёт индивидуально. Это такой специальный счёт, на который перечисляют средства. 28 миллионов 652 тысячи рублей», — рассказал он в видео.

Мужчина отметил, что пока жилище не куплено. Финансовые средства можно потратить на покупку недвижимости в Москве или любом другом регионе страны. Семья должна обзавестись жильём в течение полугода.

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Ранее мужчина сообщил, что в его семье родился девятый ребёнок. Родители назвали сына Альрик Финист Орион.

Как передавало ИА Регнум, Алиса Теплякова в семь лет получила аттестат об окончании девяти классов, а в восемь лет сдала ЕГЭ по четырём предметам. Летом 2021 года она поступила на платное отделение факультета психологии МГУ по настоянию своего отца. Однако обучение сопровождалось определёнными сложностями и конфликтами Теплякова с преподавателями.