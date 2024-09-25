Москва, 25 сентября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. В 2025 году в жилых домах в России могут быть остановлены десятки тысяч лифтов, заявила 25 сентября заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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К указанному сроку предполагалось заменить 130 тыс. лифтов, но, вероятнее всего, срок будет продлён до 2030 года, сказала депутат. Кроме того, для замены потребуется государственная поддержка, объём расходов в ближайшие три года оценивается в 22 млрд рублей, отметила Разворотнева в беседе с «Парламентской газетой».

В России около 40 тыс. лифтов работают без замены и капитального ремонта уже на протяжении 25 лет, есть вероятность, что часть из них в 2025 году будет остановлена, сказала депутат.

«У нас раньше не было ведомства, которое контролировало бы физический износ лифтов. С марта прошлого года этим активно занимается Ростехнадзор — и я думаю, в какой-то момент он просто начнёт массово останавливать лифты, и люди будут ходить пешком. Другое дело, что не все лифты, которые уже 25 лет отслужили, надо останавливать — тут всё зависит от того, насколько хорошо их обслуживали, когда ремонтировали и так далее», — отметила Разворотнева.

Массовые отключения могут начаться после 15 февраля 2025 года, когда завершится срок замены лифтов в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, сказала депутат. В первую очередь отключение может затронуть регионы Северного Кавказа, а также некоторые другие субъекты Федерации, в числе которых Ульяновская, Саратовская и Тульская области, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков ранее сообщил, что в ходе реализации региональной программы капитального ремонта лифтового хозяйства в столице заменили более 45,2 тыс. лифтов, в том числе в 2023 году — свыше 3,8 тыс. лифтов.

В 2024 году в Москве предполагается провести капитальный ремонт 2334 жилых домов, в них заменят 2642 лифта, информировал ранее мэр столицы Сергей Собянин. В домах, находящихся на балансе фонда капитального ремонта, не осталось лифтов, которые работают более 25 лет, отметил он.