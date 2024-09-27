Нижний Новгород, 27 сентября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде подвели итоги II Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского. Их участниками стали около двух тысяч спортсменов из 68 регионов и команда из Белоруссии. Открытие посетило более восьми тысяч человек, ещё несколько сотен тысяч наблюдали за мероприятием в онлайн-режиме.

Игрыневского.рф

Особенное внимание на турнире уделяется духовно-нравственному воспитанию молодёжи. Поэтому с 2024 года соревнования стали частью Всероссийского форума «Вера и спорт». Этот и многие другие форматы позволяют вовлечь в занятия спортом всё больше россиян. По федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» по всей стране организуются спортивно-массовые мероприятия. Форматов проведения таких мероприятий становится всё больше, что способствует вовлечению граждан в занятия спортом.

Помимо спортивных состязаний, атлеты, госслужащие и представители духовенства провели встречи в формате круглых столов, дискуссий и заседаний. Они обсудили развитие спорта и формирование здоровой нации.

«Задача этого проекта — соработничество, взаимодействие церкви и спорта. Я считаю, на Нижегородской земле в этом плане достигнут очень высокий результат. Планка проведения игр значимо поднята владыкой Георгием и всеми его соработниками, участвующими в реализации этого проекта. Поэтому мы чувствуем еще большую ответственность — ниже опускаться уже нельзя, надо отталкиваться и идти дальше. Нижегородская земля свою задачу выполнила достойно», — подчеркнул митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Команды соревновались в самых различных видах спорта — от лёгкой атлетики до шахмат. Например, белорусские спортсмены выбрали баскетбол, мини-футбол, шахматы, самбо, настольный теннис. И помимо прочих наград вместе с ребятами из Ивановской области были отмечены кубком председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта «За честную игру».

Хозяева турнира, сборная Нижегородской области по результатам в общекомандном зачете заняла шестое место. Дополнительными кубками за различные достижения отмечены сборные из Архангельской, Саратовской областей и Москвы. Команды из Запорожской области показали особые успехи в фиджитал-хоккее, за что получили кубок главы Нижегородской митрополии. А ребята из ЛНР и Крыма удостоены кубком спортивного общества «Россия» за развитие физической культуры и спорта на новых территориях РФ.

А победителем игр стали спортсмены из Санкт-Петербурга, им вручён главный трофей соревнований — переходящий кубок Патриарха Московского и всея Руси. Серебряным призёром игр стала команда из Свердловской области, бронзовым — сборная команда Кемеровской области.

По признанию многих участников, на форуме они чувствовали себя единой спортивной семьей. Сблизиться помогали не только состязания, но и музыкально-хореографическая постановка от режиссера Анны Холзаковой «Реки доблести и славы» с участием более 200 музыкантов, танцоров и актеров, хора духовенства Нижегородской митрополии и симфонического оркестра. Гостей порадовали и яркий визуальный контент, световое шоу со спецэффектами.

По задумке организаторов, концепция постановки «Реки доблести и славы» объединила три великих русских реки: Волгу, Оку и Неву. До молодых спортсменов они хотели донести, что с древних времен русские реки служили не только источником жизни, но и символом могущества и духовного богатства народа. Волга, самая длинная река Европы, стояла у истоков зарождения государства и культуры древних славян. Ока, пересекая Центральную Россию, связывает различные области страны и олицетворяет единство и согласие между людьми. Нева, увенчивая собой великий город Санкт-Петербург, стала символом величия и стойкости русского народа перед вызовами и испытаниями истории.

«Наши дети — это будущее страны. Наши дети — это наша вера, это наша любовь, это наша надежда. Никаких денег, никаких сил, никакого времени не жалко для того, чтобы они были крепкими и достойными духа святого Александра Невского. Это мы глубоко понимаем на нижегородской земле», — поделился митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Завершилась церемония закрытия передачей флага игр следующему городу-организатору. В 2025 году III Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского пройдут в Санкт-Петербурге.

«Здорово, что за время игр ребятам удалось подружиться, они поддерживали друг друга с трибун, жали друг другу руки на сцене. Вера и спорт поистине объединяют», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Демография» касается практически всех граждан России — от поддержки семей с детьми, активного долголетия до занятости и здорового образа жизни.

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом. Закупается новый инвентарь и оборудование для спортивных объектов.

По всей России уже открыто порядка 450 спортивных объектов. В 2023 году введено в эксплуатацию 55 объектов, а до конца года запланировано строительство и введение в эксплуатацию еще 72 объектов спортивной инфраструктуры.

По программам подготовки новых кадров и повышения квалификации за 2023 год прошло обучение более 7,6 тыс. специалистов в сфере физической культуры и спорта. К 2024 году число обученных специалистов достигнет 48,8 тысячи.