Москва, 25 сентября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Стоимость билета на поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург составит 8905 рублей, сообщил заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев.

Илья Питалев/РИА Новости

«С точки зрения ценовых параметров, что заложены в модель Москва — Санкт-Петербург, стоимость билета на начало движения, оно запланировано на третий квартал 2028 года, составляет 8 тысяч 905 рублей в сегодняшних расчётах», — сказал Зверев в ходе пленарного заседания Госдумы.

Замминистра добавил, что цена билета может измениться из-за ежегодного роста тарифов на пассажирские перевозки. Он также напомнил, что ВСМ является отдельной, выделенной линией с совершенно другим уровнем комфорта для пассажиров.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что поезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить с интервалом в 15 минут.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в стране.

Глава государства добавил, что реализация данного проекта позволит достигнуть нового уровня технологий и транспортных услуг, а также обеспечит население современными рабочими местами.