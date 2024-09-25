Саратов, 25 сентября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Следственный комитет России опубликовал кадры с места, где нашли тело похищенной в Саратовской области женщины. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале.

СК России

«В ходе поисковых мероприятий в лесополосе у одного из жилых кварталов города Балаково обнаружено тело 47-летней женщины с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственном характере её смерти», — указано в публикации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3918608" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Похищенную в Саратовской области женщину нашли мертвой в лесополосе возле автомобиля

Представители ведомства добавили, что сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СУСК, а также проводится осмотр места происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, похищенной женщиной оказалась предпринимательница Наталья Алёшникова. На её теле обнаружили ножевые ранения. Преступников пока не нашли, правоохранители проверяют все версии произошедшего, в том числе личную месть.

По словам представителя следственного управления СК РФ по региону, поздно вечером 22 сентября двое мужчин силой усадили Алёшникову в её же машину во дворе дома на бульваре Роз и уехали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору.