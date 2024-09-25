Донецк, 25 сентября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил 26-летнего гражданина Австралии Абдельфетаха Нурина к 14 годам колонии, признав его виновным в наёмничестве, сообщила прокуратура ДНР.

Соцсети Абдельфетах Нурин

Суд установил, что с апреля 2022 года по октябрь 2023 года Нурин принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ и получил за это вознаграждение в размере, эквивалентном более чем 1,3 млн рублей.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Нурина к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября Верховный суд ДНР заочно приговорил наёмника из Латвии Алвиса Лукшу к 14 годам лишения свободы. С февраля 2022 года по май 2023 года Лукша в составе военизированного формирования участвовал на стороне украинской армии в боевых действиях в различных точках боевого соприкосновения.

Также в сентябре Верховный суд ДНР приговорил трёх украинских военных к 16 годам колонии. Суд установил, что в феврале 2022 года Даниил Верещака, Артём Батюта и Артур Шарамок обстреляли осколочно-фугасными снарядами мост общего пользования Славянск — Донецк — Мариуполь, повредив критически важный объект гражданской инфраструктуры. Имущественный ущерб составил более 214 млн рублей.