Москва, 25 сентября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Россию необходимо «принудить» к миру является фатальной ошибкой. Так 25 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

«Позиция попытки принуждения России к миру является абсолютно фатальной ошибкой. Потому что принудить Россию к миру невозможно. Россия, собственно, является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ её безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что отказ киевского режима от переговоров с РФ является глубочайшим заблуждением, которое неизбежно будет иметь последствия для Украины.

В заключении Песков подчеркнул, что без достижения целей спецоперации склонить Россию к разрешению конфликта невозможно.

Ранее, 24 сентября, на заседании Совета Безопасности ООН Зеленский раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. Он заявил, что единственным решением здесь служит «принуждение» РФ к миру.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не даст властям Украины пойти на справедливые переговоры с Россией на основе Устава ООН из-за государственного переворота в стране в прошлом.

До этого Путин заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине, но сначала ВСУ должны покинуть территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он пообещал прекратить боевые действия, как только начнётся вывод украинских войск, а Киев объявит об отказе вступать в НАТО.

Вместе с этим советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк ранее заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией «на основе международного права». Такие переговоры предполагают концепцию, включающую в себя территориальную целостность и суверенитет государства. При этом несколькими днями ранее Подоляк высказался против переговоров с Россией, заявив, что такие переговоры будут способствовать заморозке конфликта на неопределённое время.

В свою очередь, Песков отметил, что представители киевского режима делают крайне противоречивые заявления о возможных переговорах. Также Песков напомнил о нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского и установленном им запрете на диалог с Москвой. Россия открыта к переговорному процессу, добавил пресс-секретарь.