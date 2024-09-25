Москва, 25 сентября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. По итогам 25-го рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» первый вице-президент «Газпромбанка» Екатерина Салугина-Сороковая заняла первое место среди директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности в категории коммерческих банков. Рейтинг рассчитывается ежегодно по результатам независимого голосования.

Максим Константинов/ТАСС

«Газпромбанк» ведет активную работу в сфере устойчивого развития», — отметила Салугина-Сороковая. По её словам, банк стремится охватить все направления — от климатической повестки и зеленой энергетики до экологии и социальной ответственности, выстраивать диалог не только в России, но и на международной арене.

Топ-менеджер добавила, что «Газпромбанк» делится наработками и экспертизой с представителями власти и научного сообщества, а также с крупнейшими корпоративными клиентами, помогая им внедрять в работу принципы устойчивого развития и выходить на новые рынки. «Приятно, что наши инициативы и нестандартные подходы по достоинству оценило экспертное сообщество», — отметила Салугина-Сороковая.

Под руководством Екатерины Салугиной-Сороковой в «Газпромбанке» получают импульс новые инициативы, связанные с повесткой устойчивого развития. Так, в 2023 году банк успешно разместил дебютный выпуск собственных зеленых облигаций, который вошел в тройку крупнейших на российском банковском рынке. Также в рамках поддержки реестра углеродных единиц банк профинансировал разработку 19 методологий климатических проектов, на основе которых совместно с Росстандартом началась работа по созданию национальных стандартов.

Для минимизации собственного негативного влияния на окружающую среду «Газпромбанк» приобрел 2000 углеродных единиц и компенсировал свой углеродный след по «Охвату 1» (прямые выбросы) за 2023 год почти на 25%.

Приоритетным направлением работы банка стало укрепление сотрудничества с ключевыми международными партнерами по стратегическим направлениям. Так, в 2024 году «Газпромбанк» является председателем целевой подгруппы по зеленому финансированию делового совета БРИКС.

На сегодняшний день «Газпромбанк» — один из лидеров в укреплении повестки устойчивого развития в России. Объем его портфеля зеленых, переходных и социальных проектов составляет почти 600 млрд рублей. В частности, «Газпромбанком» профинансировано две трети всех проектов в области возобновляемых источников энергии на российском рынке. Банк также занимает первое место среди организаторов выпусков облигаций в форматах ответственного финансирования в стране по версии Cbonds.