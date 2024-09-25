Москва, 25 сентября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Дорогомиловский суд Москвы арестовал двух офицеров Федеральной таможенной службы (ФТС) по делу о незаконной передаче информации для служебного пользования третьим лицам за взятку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Семен Лиходеев/ТАСС

В публикации сказано, что сотрудники ФТС России осуществляли за вознаграждение сбор и передачу третьим лицам информации, предназначенной для служебного использования.

«В обоснование доводов ходатайства следователем представлены копии материалов уголовного дела: явка с повинной и показания Тархова о том, что он осуществлял посредничество в передаче денег сотруднику таможенной службы Шейникову за получение информации о декларировании перемещаемых через границу товаров», — сказано в одном из документов дела.

В сообщении указано, что расследованием произошедшего занимается подразделения СК на транспорте. Согласно материалам дела, обвинения предъявлены таможенникам Роману Тархову и второму сотруднику, его имя не называется. Кроме того, были возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Взятка в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»). Следствие также допросило коллег обвиняемых. В их служебных кабинетах провели обыски.

В деле могут появиться другие обвиняемые, уточнило издание.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября руководители Центральной энергетической таможни ФТС России признали вину в получении взятки от бывшего главы одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексея Степанова.

Ранее в Москве задержали начальника Центрального таможенного управления ФТС. Задержание проходило по делу о мошенничестве в особо крупном размере.