Лос-Анджелес, США, 25 сентября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Автобус, в котором могут находиться люди, захвачен в Лос-Анджелесе. На место прибыла полиция, сообщает 25 сентября Newsweek.

Eric Thayer/AP/TASS

В соцсетях появилось фото с пассажирским автобусом, стоящим на обочине дороги в районе пересечения 6-й улицы и Саут-Аламеда. Перед ним остановился бронированный полицейский автомобиль, на месте происшествия находится группа спецназа.

Автобус, в котором злоумышленники могут удерживать заложников, окружён. Комментариев полиции пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в штате Джорджия бездомный ветеран Военно-морских сил США, служивший в Ираке, забаррикадировался в офисе банка. Мужчина угрожал взорвать бомбу и убить находившихся внутри сотрудников учреждения, его ликвидировали в ходе перестрелки. Позже выяснилось, что угроза была ложной — взрывных устройств у ветерана не было.