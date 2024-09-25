Москва, 25 сентября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» 25 сентября открыло приём заявок на конкурс инициатив родительских сообществ, на проведение которого президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба общества на своём сайте.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Уточняется, что заявки будут принимать ровно месяц, до 25 октября. Они будут оцениваться в три этапа: сначала их рассмотрят в региональных родительских комитетах, потом федеральные эксперты. Победителей определят члены Всероссийского родительского комитета (ВРК), в числе которых — победители конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Самые лучшие проекты получат денежные премии на реализацию.

«Всероссийский родительский комитет — это новый консультативный орган при ведомстве. В него вошли самые активные родители, среди которых — представители медийной сферы, династий, многодетных семей. Члены ВРК как представители очень важной для нас аудитории знают, в каких проектах сегодня действительно нуждаются родители и дети. Уверен, что их оценка будет компетентной и позволит выбрать достойных победителей, чьи инициативы будут полезны для решения текущих вопросов и задач», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

В релизе уточняется, что принять участие в конкурсном отборе могут родительские инициативы, которые направлены на решение задач в образовательной среде и воспитании, организацию досуга, профориентацию и другое. На конкурс принимаются инициативы сразу по нескольким направлениям: гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному, физическому, трудовому, экологического и эстетического воспитания и научного познания. Для победителей предусмотрено три категории призового фонда: 500 тысяч, один миллион рублей и два миллиона рублей. Победители будут объявлены на втором заседании ВРК, которое пройдет до 20 ноября.

«Мы ждём от родителей заявок по самым разным направлениям: это могут быть инициативы, связанные с путешествиями, экскурсиями, спортивными, творческими мероприятиями и многим другим. На мой взгляд, важно, что, помимо поддержки большого количества созидательных проектов, мы сможем выявить успешные практики и посмотрим, что хорошего, результативного и эффективного в плане совместной работы родителей и учителей делается в стране. И уже после первого сезона, я думаю, у нас появится банк лучших практик, которые мы с коллегами сможем дальше эффективно внедрять в нашей работе», — сказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

К запуску конкурса просветительская организация запустила тематический сайт — Знание. Родители, где можно найти подробную информацию о критериях отбора и сроках.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко информировал, что Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд рублей для проведения конкурса на предоставление поддержки родительским комитетам школ в реализации их проектов.

23 января глава государства во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов пообещал поручить создать Всероссийский родительский комитет. Глава государства подчеркнул важность понимания, чем именно будет заниматься комитет, но саму идею одобрил, заявив, что она «звучит красиво». Он также отметил пользу, которую может принести дополнительная связь между школой и в данном случае федеральными органами власти, региональными органами власти и родительским сообществом.