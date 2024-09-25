Киев, 25 сентября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Украина может пойти на переговоры с Россией только в случае, если ей не будет угрожать «вторжение» в будущем. Об этом заявили советники главы киевского режима Владимира Зеленского, а также депутаты Верховной рады, слова которых приводит американское агентство Associated Press (AP).

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Любое другое соглашение не принесёт пользы будущему Украины и не будет чтить жертвы её народа», — пишет автор публикации.

При этом в материале подчёркивается, что киевский режим уже отверг мирные инициативы по разрешению военного конфликта Индии и Китая, так как они в конечном итоге приведут лишь к заморозке боевых действий, что якобы принесёт пользу России.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не даст властям Украины пойти на справедливые переговоры с Россией на основе Устава ООН из-за государственного переворота в стране в прошлом.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Ранее глава государства отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников, а также исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

В июне Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западные страны одержимы идеей бороться с Россией до последнего украинца и не скрывают желания «стратегически победить».