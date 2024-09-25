Москва, 25 сентября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Намерение Национального олимпийского комитета Украины обратиться в Международный олимпийский комитет с просьбой не допускать детей из России и Белоруссии младше 12 лет к турнирам под флагами своих стран является безобразием по отношению и к игрокам, и к спорту, заявил 25 сентября двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

22 сентября делегаты генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) отклонили предложение снять ограничения с российских спортсменов, но при этом поддержали рекомендацию совета FIDE разрешить детям младше 12 лет из России и Белоруссии участвовать в командных международных соревнованиях.

Олимпийский комитет Украины в свою очередь заявил, что пересмотр ограничений даже в отношении детей якобы недопустим. Взрослым спортсменам из России FIDE в 2022 году сначала запретила участвовать в международных соревнованиях, а затем вновь разрешила, но в так называемом «нейтральном статусе» и только в личных турнирах.

«То, что это (требование Украины. — Прим. ред.) полное безобразие по отношению к детям и шахматам, это очевидно. Как на это реагировать — надо просто не обращать на них внимания. Вот и всё», — сказал Карпов «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, с инициативой снять санкции с российских шахматистов выступал, в частности, президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев. Он подчеркнул, что спорт должен быть вне политики.

Ранее в сентябре экс-чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен выразил протест по поводу возможного снятия санкций с российских и белорусских шахматистов. Карпов назвал позицию Карлсена ожидаемой и связал её с тем, что норвежский спортсмен не хочет усиления конкуренции.