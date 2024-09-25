Москва, 25 сентября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. В настоящий момент диалога о возобновлении зерновой сделки не ведётся, это сложная тема, заявил 25 сентября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле возобновление зерновой сделки.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«В настоящий момент никакого диалога на этот счёт не ведётся. Определённый опыт по нереализации зерновой сделки уже имеется, мы исходим прежде всего из этого опыта», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что это сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов.

Накануне на переговорах в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому предпринять усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине.

В июле турецкий президент утверждал, что Анкара обсуждала с Москвой и Киевом возобновление «зернового коридора». Эрдоган отмечал, что его последняя встреча на полях саммита ШОС в Астане с президентом России Владимиром Путиным была посвящена именно этой теме, а на саммите НАТО он обсудил этот вопрос с украинским главой.

Как передавало ИА Регнум, черноморская зерновая инициатива (зерновая сделка) действовала с 22 июля 2022 года и предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. Турция выступала в сделке посредником. Зерно, следуя с Украины, проходило через турецкие порты.

17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено. Кроме того, Киев, прикрываясь договорённостями, использовал морские коридоры для подготовки терактов. Эрдоган 17 июля 2023 года заявил, что зерновая сделка вошла в историю как победа дипломатии.