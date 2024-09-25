Вашингтон, 25 сентября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Международная группа ученых из США, Франции, Австралии и Польши обнаружила новый вид инвазивных плоских червей, который распространяется в южных регионах Соединённых Штатов. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале PeerJ.

PeerJ

Новый вид чужеродных червей получил название Amaga pseudobama. Впервые он был обнаружен в Северной Каролине в 2020 году.

Этот червь напоминает инвазивный вид Obama nungara, широко распространившийся по Европе. Данное название взято из языка одного из коренных народов Бразилии, оно означает «похожее на лист животное». Новый вид представляет собой коричневого плоского червя, средняя длина которого достигает нескольких сантиметров.

Для нотификации существа специалисты провели молекулярное исследование. Во время анализа выяснилось, что новый вид червя значительно отличается от Obama nungara на генетическом уровне.

Он был обнаружен не только в Северной Каролине, но и во Флориде и Джорджии. По предположениям учёных, данный червь может распространиться и в других штатах на юге США.

Ранее экологи предупредили о катастрофе на фоне вторжения чужеродных червей в США. Анализ экспертов показал, что на североамериканском континенте обитает минимум 70 видов червей, которые представляют угрозу местным экосистемам.