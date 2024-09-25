Москва, 25 сентября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Объединённый центр НАТО в Арктике займётся слежкой за Россией и будет оспаривать её доминирование в этом регионе, сообщает «РИА Новости». О строительстве центра НАТО по управлению воздушными операциями в Арктике стало известно в сентябре от американского генерала Джеймса Хекера.

Лев Федосеев/ТАСС

«Похоже, Запад хочет создать для России новую точку напряжённости. Американские военные планируют открыть в одной из скандинавских стран объединённый центр НАТО по управлению воздушными операциями в Арктике. Таким образом Брюссель и Вашингтон хотят оспорить доминирующее здесь положение Москвы. Официально задача объекта — «повышение ситуационной осведомлённости альянса в регионе». Неофициально — слежка за российским Северным флотом и береговой инфраструктурой, воздушное наблюдение за Северным морским путём», — говорится в материале.

Сообщается, что два подобных центра уже действуют в Германии и в Испании, а строительство третьего в Скандинавии стало возможно после вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. В материале также указано, что Запад намерен наращивать своё присутствие в воздушном пространстве Арктики.

«Запад намерен милитаризировать Арктику, мешая России. Нехватка ледоколов снижает вероятность операций на море, но в воздушном пространстве НАТО ничто не мешает. Уже сейчас американцы запускают разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом. А для координации нужен центр управления», — уточняется в материале.

Ранее генерал НАТО Джеймс Хекер заявил, что альянс планирует создать объединённый центр воздушных операций в Арктике. Издание Defense One сообщило, что генерал заявил об этом 17 сентября на конференции Ассоциации воздушно-космических сил, общаясь с представителями ВВС Швеции и Норвегии. НАТО планирует использовать опыт этих арктических стран.

19 сентября стало известно, что Североатлантический альянс пытается создать военную базу в Финляндии под командованием Швеции. Отмечается, что Финляндия долгое время выступала буферной зоной между Россией и НАТО, сотрудничая и с альянсом, и с Москвой, однако в 2022 году страна взяла курс на вступление в блок и в 2023-м вместе со Швецией стала полноценным членом организации.

После этого Хельсинки подписал соглашение с Вашингтоном договор о сотрудничестве в сфере обороны. Документ предусматривает передачу США части финской военной инфраструктуры, в том числе баз ВВС, в стране будут размещены бронетанковая бригада НАТО численностью до 5 тыс. человек, два центра по кибербезопасности, а также штабы Североатлантического альянса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 августа заявила, что Москва фиксирует рост военной активности Хельсинки после вступления Финляндии в НАТО. Дипломат добавила, что политика финских властей выстраивается в русле нанесения стратегического поражения России.