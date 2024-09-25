Вашингтон, 25 сентября, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Иран серьёзно угрожает его жизни. Он опубликовал сообщение на своей странице в соцсети Truth Social 25 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Иран серьёзно угрожает моей жизни. Вооруженные силы США наблюдают и ждут. Иран уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова», — отметил Трамп.

Он также отметил, что сейчас окружён большим как никогда числом людей и оружия. Республиканец выразил благодарность Конгрессу США за выделение дополнительных средств Секретной службе для обеспечения его безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября Трамп заявил, что иранские хакеры похитили данные о его предвыборной кампании, передав их СМИ и администрации действующего президента Джо Байдена.

15 сентября от ФБР стало известно об инциденте со стрельбой в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где Трамп играл в гольф в клубе Trump International Golf. Сам политик не пострадал, силовики задержали стрелявшего.

До этого в Трампа стреляли 13 июля на предвыборном митинге в городе Батлере, штат Пенсильвания. Политик получил лёгкое ранение, у него оказалось задето ухо.