Красноярск, 25 сентября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. В продуктах питания, которые ели члены отравившейся в Красноярском крае семьи, не обнаружили вредных веществ. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Михаил Куравлев/РИА Новости

«Следствием получены предварительные данные исследований отобранных проб пищевых продуктов, проводимых ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», на санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности. По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушёной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Вместе с этим в результате исследований не было выявлено превышения показателей вредных веществ в питьевой воде. В ведомстве добавили, что основными версиями отравления семьи в настоящее время остаются употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров дихлофоса.

В настоящий момент следователи продолжают допрашивать свидетелей и проводить иные следственные действия по выявлению причины и обстоятельств отравления семьи и гибели детей.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, а утром 21 сентября им стало плохо. Всех отравившихся госпитализировали. В больнице в тот же день умерли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Утром 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя девочка, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

По предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Выяснилось, что дом обрабатывали дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой. Представители СК региона проинформировали, что в анализах членов отравившейся семьи нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса.

Отравление аэрозольным препаратом от насекомых является основной версией отравления семьи в Назаровском районе Красноярского края, отмечали в прокуратуре. К проведению исследования для установления точной причины отравления подключили столичных экспертов.