Курск, 25 сентября, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Учитель истории из Курска, боец сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным Ганс погиб при защите родной земли. Об этом 25 сентября сообщает «РИА Новости».

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Я из Курска, защищаю свою Родину. Я был учителем истории, и у меня был свой детский сад, я решил, чтобы хорошо воспитывать детей, нужно сначала делать то, чему его учишь. Чтобы был пример. Пример — лучшее средство для воспитания», — рассказал военный в последнем интервью, которое дал агентству.

По словам одного из командиров с позывным Сальза, в боях за Курскую область Ганса дважды ранили, однако после получения медицинской помощи он возвращался на фронт.

Сам Ганс отмечал, что настрой у всех бойцов «Ахмата» боевой и все рвутся только вперёд.

Как сообщало ИА Регнум, в Суджанском районе Курской области в момент нападения украинских военных командир взвода спас российских бойцов, но сам погиб, сражаясь с боевиками ВСУ. По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, боец сказал сослуживцам, чтобы те уходили через другую дверь в доме. После этого он на протяжении десяти минут вёл бой.