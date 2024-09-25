Лондон, 25 сентября, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Великобритания направила военных на Кипр, чтобы помочь своим гражданам эвакуироваться из Ливана. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба британского правительства на официальном сайте.

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Последствия авиаудара Израиля по Бейруту

«Около 700 британских военнослужащих будут перемещены на Кипр в ближайшие часы на фоне того, как правительство разрабатывает планы действия в чрезвычайной ситуации в свете значительной эскалации между Израилем и Ливаном», — указано в заявлении ведомства.

Как отмечается в публикации, всем британским гражданам настоятельно рекомендуют покинуть Ливан «как можно скорее».

По словам главы британского минобороны Джона Хили, события, которые произошли за последнее время, продемонстрировали «волатильность ситуации», в связи с чем британцы должны покинуть Ливан сейчас.

В сообщении указано, что для помощи в эвакуации населения в регионе уже находятся большой десантный корабль Mounts Bay, а также эскадренный миноносец HMS Duncan ВМС Британии. Кроме того, в готовности находятся самолёты и вертолёты Королевских ВВС. Основным местом для координирования этих действий станет британская авиабаза, расположенная в Акротири на Кипре.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября израильская армия объявила о расширении зоны ударов по целям «Хезболлы» в Ливане. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил о начале «военной упреждающей операции» против шиитского движения, военная инфраструктура которого, по его словам, возводилась в течение последних 20 лет.

Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, недопустимы, отметила она.