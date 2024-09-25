Электроснабжение восстановили в городе Могоче в Забайкалье после аварии
Город Могоча в Забайкалье на два часа из-за аварии остался без электричества
Могоча, Забайкальский край, 25 сентября, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Ранним утром 25 сентября по всему городу Могоче в Забайкальском крае произошло аварийное отключение электричества. Восстановительные работы заняли два часа.
Об отключении электроэнергии написали в Telegram-канале администрации Могочинского округа. По какой причине случилось ЧП, не сообщалось.
«Аварийное отключение электроэнергии по всему городу Могоче. Причина устанавливается. Сроков восстановления нет», — говорилось в сообщении.
Через два часа в пресс-службе министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона сообщили, что электроснабжение восстановлено.
Установлено, что в городе произошёл локальный сбой в центре питания. В Могоче проживает около 12 тыс. человек.
Как сообщало ИА Регнум, Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской АЭС, остался без электроэнергии, водоснабжения и связи после обстрела со стороны украинских формирований.
В Приморском крае 16 августа произошло массовое отключение электроэнергии. Предварительной причиной отключения электроэнергии стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС.