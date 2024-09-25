Москва, 25 сентября, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Приложения для мобильных устройств, которые запрашивают лишние разрешения, а также те, которые были загружены из ненадёжных источников и содержат стороннюю рекламу, могут быть заражены вирусами. Такое предостережение высказал «РИА Новости» член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Наталия Николаева ИА REGNUM Мобильный телефон

По словам эксперта, наибольшую опасность представляют вредоносные программы, такие как вирусы, трояны и шпионские программы. Эти приложения часто маскируют под безобидные программы, игры или утилиты. Их цель — получить доступ к личным данным пользователя, его банковской информации и контактам.

Установив такое приложение, владелец гаджета рискует потерять контроль над своими данными, которые могут быть использованы преступниками для кражи денег или распространения вредоносного контента.

Кроме того, угрозу представляют приложения, которые запрашивают избыточные разрешения. Некоторые приложения требуют доступ к функциям смартфона, которые им не нужны для нормальной работы.

«Подобные приложения нередко применяют полученные данные для персонализированной рекламы, однако они могут быть проданы и недобросовестным организациям, что представляет угрозу для частной жизни и безопасности пользователей», — подчеркнул депутат.

Существует также угроза со стороны поддельных приложений, имитирующих популярные программы и сервисы, которые могут украсть логины и пароли.

Такие приложения распространяются через сторонние магазины приложений или по подозрительным ссылкам, что делает их особенно опасными для пользователей, которые не проверяют источник загрузки.

По словам Немкина, существуют программы, которые могут представлять угрозу. На первый взгляд они кажутся безобидными, но на самом деле они незаметно для пользователя показывают рекламу, перенаправляя его на опасные сайты, или даже устанавливают дополнительное вредоносное программное обеспечение без его ведома. Это может привести к снижению производительности устройства и заражению смартфона опасными вирусами.

Как сообщало ИА Регнум, поздравительные онлайн-открытки в мессенджерах могут быть небезопасными из-за возможного содержания фишинговых ссылок или вредоносного программного обеспечения. Об этом предупредил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов. Открытки злоумышленники зачастую рассылают от лица родственников.

Второй сценарий кибератаки предусматривает рассылку пользователю поздравительной картинки в виде медиафайла и якобы программы для его просмотра, которая на самом деле является вирусом.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов 10 августа сообщил о новом мошенническом способе обмана россиян. По его словам, преступники создают групповые «корпоративные чаты» в мессенджерах с фейковыми аккаунтами руководителей. Затем они рассылают участникам сообщения о якобы проводимой в компании проверке и необходимости ожидать звонка от правоохранительных или контролирующих организаций. Посеяв панику, мошенники предлагают сотрудникам перевести деньги, взять кредит или установить вредоносное программное обеспечение.