Москва, 25 сентября, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Совершившим разбойное нападение на офис Wildberries в Москве грозит заключение в колонии вплоть до пожизненных сроков. Об этом сообщило «РИА Новости».

Евгений Биятов/РИА Новости Мансур Исаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries

В судебных документах говорится о том, что фигуранты уголовного дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения.

Также судом отмечено, что обвиняемые «осознанно» пошли «против общественной безопасности и общественного порядка» в присутствии полиции, что «свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий».

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября в районе главного офиса Wildberries в центре Москвы раздались выстрелы. По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы погибли два человека, ещё семь получили ранения.

Основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что группа вооружённых лиц попыталась осуществить рейдерский захват офисов компании. Следственный комитет возбудил уголовное дело по четырём статьям после стрельбы в Романовом переулке.

Трое из 19 фигурантов дела о нападении признали вину в неповиновении полицейским. Остальные привлеченные к административной ответственности свою вину не признали.

СК России предъявил обвинения 33 задержанным по этому делу. Сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука задержали на 48 часов. Ему предъявили обвинения по трём статьям УК РФ. 20 сентября Следственный комитет России отпустил предпринимателя. Позднее Басманный суд Москвы отправил под арест в общей сложности 30 фигурантов уголовного дела. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 ноября.

Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries заявил, что оказался в торговом центре случайно, якобы он пошёл на звуки стрельбы.