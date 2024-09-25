К 2030 году МРОТ достигнет 35 тыс. рублей — Мишустин
Мишустин пообещал повысить МРОТ в России до 22 440 рублей с 1 января 2025 года
Москва, 25 сентября, 2024, 03:35 — ИА Регнум. В России в соответствии с указом президента Владимира Путина необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда (МРОТ). К 2030 году он должен достичь 35 тыс. рублей, заявил 24 сентября председатель правительства Михаил Мишустин.
«С начала 2025 года МРОТ будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22 440 рублей», — добавил премьер-министр на заседании правительства.
Мишустин подчеркнул, что эти меры помогут повысить заработные платы 4 млн сотрудников.
Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года МРОТ в России увеличился на 3 тыс. рублей, или 18,5%, и составил 19 242 рубля в месяц. Повышение затронуло около 4,8 млн россиян. Размер МРОТ устанавливается федеральным законодательством и периодически пересматривается.
В апреле президент России объявил о планах продолжить индексацию МРОТ. Этот показатель должен в ближайшие годы вырасти вдвое и к 2030 году составить 35 тыс. рублей, подчёркивал Путин.
Президент России 7 июня во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что с 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и будет равен около 22 тыс. рублей. В дальнейшем МРОТ, по словам главы государства, будет завязан на индексацию общего роста зарплат в экономике.