Москва, 25 сентября, 2024, 03:35 — ИА Регнум. В России в соответствии с указом президента Владимира Путина необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда (МРОТ). К 2030 году он должен достичь 35 тыс. рублей, заявил 24 сентября председатель правительства Михаил Мишустин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

«С начала 2025 года МРОТ будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22 440 рублей», — добавил премьер-министр на заседании правительства.

Мишустин подчеркнул, что эти меры помогут повысить заработные платы 4 млн сотрудников.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года МРОТ в России увеличился на 3 тыс. рублей, или 18,5%, и составил 19 242 рубля в месяц. Повышение затронуло около 4,8 млн россиян. Размер МРОТ устанавливается федеральным законодательством и периодически пересматривается.

В апреле президент России объявил о планах продолжить индексацию МРОТ. Этот показатель должен в ближайшие годы вырасти вдвое и к 2030 году составить 35 тыс. рублей, подчёркивал Путин.

Президент России 7 июня во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что с 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и будет равен около 22 тыс. рублей. В дальнейшем МРОТ, по словам главы государства, будет завязан на индексацию общего роста зарплат в экономике.