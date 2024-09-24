Москва, 25 сентября, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Два случая заражения коронавирусной инфекцией, которая относится к варианту XEC, выявлены в двух регионах России. Подробности сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

Первый случай заражения выявлен в Ростовской области, второй — в Уфе.

XEC — это новый вариант SARS-CoV-2. Симптомы XEC схожи с другими штаммами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

XEC впервые выявили в ФРГ в июне 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, американские и европейские учёные в рамках исследования структуры обрывков генома и генетического разнообразия коронавируса пришли к выводу, что рынок в китайском городе Ухань является первоначальным очагом распространения COVID-19. Результаты исследования опубликованы 19 сентября в научном журнале Cell.

В июне 2023 года Национальная разведка США представила отчёт расследования о причинах возникновения пандемии коронавируса. Специалисты не нашли подтверждений гипотезы об утечке биоматериала в институте вирусологии в Ухане, где до начала пандемии специалисты проводили исследования коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также склоняется к версии о распространении COVID-19 естественным путём.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России пока не планируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.