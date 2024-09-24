Малайзия, 25 сентября, 2024, 00:37 — ИА Регнум. В Малайзии взорвали построенный 30 лет назад 80-тысячный многоцелевой стадион «Шах-Алам». Видео сноса здания опубликовали в аккаунте Manytops Stadiums в соцсети X.

https://www.flickr.com/photos/extrumedia/17066161812/sizes/l/ Стадион «Шах-Алам» в Малайзии

Строительство здания начали 1 января 1990 года, а официальное открытие стадиона состоялось 16 июля 1994 года. Он являлся официальным домашним стадионом футбольного клуба «Селангор». Также здесь проводили музыкальные концерты. «Шах-Алам» вмещал более 80,3 тыс. зрителей.

С декабря 2015 года объект несколько раз закрывали на техническое обслуживание. В 2020 году стадион признали аварийным. Полный демонтаж строения ожидается к середине 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, школу фигурного катания Алины Загитовой построят в Казани на месте футбольного стадиона «Водник». Крытый ледовый дворец решили строить в Вахитовском районе на улице Портовая, 2. Под объект выделили участок площадью 15,3 тыс. квадратных метров. Школа будет соответствовать всем техническим новшествам, существующим в фигурном катании.