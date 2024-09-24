Вашингтон, 24 сентября, 2024, 22:23 — ИА Регнум. В очередной пакет военной помощи Украине войдут среди прочего кассетные боеприпасы. Об этом 24 сентября сообщил представитель американской администрации.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

«Подтверждаю», — прокомментировал он «РИА Новости» информацию о выделении нового пакета помощи Киеву на сумму в 375 млн долларов.

Ожидается, что о своём решении США объявят в ближайшие дни.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября телеканал CNN информировал, что Соединённые Штаты Америки вскоре объявят о новом крупном пакете военной помощи Украине, но отложат его реализацию в связи с дефицитом вооружений на складах Пентагона. Также минобороны США столкнулось с проблемами в использовании оставшихся менее 5,9 млрд долларов в рамках программы PDA (Presidential Drawdown Authority). Отмечалось, что 18 сентября Палата представителей Конгресса США не согласовала новый проект бюджета на 2025 год. Если демократы и республиканцы не успеют прийти к соглашению до начала октября, Вашингтон может потерять возможность срочной военной помощи Украине в рамках PDA.

По данным агентства Reuters, в новый пакет военной помощи Украине войдут патрульные катера, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 105 и 155 миллиметров, запчасти и другие вооружения.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что западная помощь киевскому режиму не может изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку.