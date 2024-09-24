Маскат, 24 сентября, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Танкер-заправщик Военно-морских сил США USNS Big Horn получил повреждения после столкновения с неустановленным объектом в Аравийском море, сообщило 24 сентября издание Business Insider.

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В результате происшествия никто не пострадал, а судно было отбуксировано в ближайший порт в Омане. Отмечается, что танкер столкнулся с «неподвижным» объектом.

«Топливный корабль ВМС США, развёрнутый на Ближнем Востоке, в понедельник получил повреждения, вероятно, во что-то врезавшись», — рассказал осведомлённый источник издания.

По его данным, танкер-заправщик выполняет важную роль в проведении операций США в регионе.

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 сентября сообщалось, что американский атомный авианосец «Гарри Трумэн» вышел с базы в Норфолке в штате Вирджиния и направился на Ближний Восток во главе ударной группы. Корабль направляется в Красное море на фоне возвращения из региона «Дуайта Эйзенхауэра», который находился на Ближнем Востоке с 2023 года. В сопровождении «Гарри Трумэна» будут два эсминца и ракетный крейсер.

2 июня военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар по американскому авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр» и эсминцу США. Хуситы задействовали военно-морские силы, ракетные подразделения и дроны.