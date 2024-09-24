Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден выступил на заседании Генассамблеи ООН, девять раз упомянув в своей речи Украину и лишь один — президента России Владимира Путина.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

Байден призвал поддерживать киевский режим и обвинил Путина в якобы существующем желании «разрушить Украину».

«Он стремился разрушить Украину, но Украина по-прежнему свободна. Он пытался ослабить НАТО, но теперь НАТО стало больше, сильнее и более объединённым, чем когда-либо, с двумя новыми членами — Финляндией и Швецией», — сказал президент США.

В своём выступлении на Генассамблее ООН в 2023 году Байден не упомянул Путина ни разу.

Предполагается, что нынешнее выступление Байдена на Генассамблее ООН станет последним. Действующий президент США не примет участия в выборах 2024 года в качестве кандидата.

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 сентября Байден, приехавший на Генассамблею, не стал отвечать на вопрос журналиста о том, готовы ли США к возможной войне с Россией.

Во время своего выступления в ООН Байден пошутил, что выглядит «на 40 лет». Президент США напомнил, что впервые его выбрали в сенат страны в 1972 году, 52 года назад.