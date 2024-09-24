Москва, 24 сентября, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 24 сентября в своём выступлении на заседании Высшего церковного совета заявил о риске распространения неоязычества среди военнослужащих и призвал войсковых священнослужителей постоянно обращать внимание бойцов на подвиги святых, защищавших отечество.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Война порождает к жизни деформированные формы духовности. Например, неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит, как вы знаете, насилию, силе», — сказал он.

Патриарх подчеркнул, что армия — это место, где проявляется человеческая сила, поэтому есть большой риск того, что невоцерковленных, далёких от православия военнослужащих может привлекать риторика неоязыческих проповедников.

«Думаю, настало время, особенно для наших священников, которые работают в Вооружённых силах, постоянно обращать внимание воинов на подвиги христианских святых, которые служили своему Отечеству в армии, в Вооружённых силах», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в августе патриарх дал поручение синодальному отделу по церковной благотворительности помочь пострадавшим при обстреле украинскими войсками Курской области.

Глава РПЦ отмечал, что ВСУ наносят целенаправленные удары по храмам и монастырям в Курской области. В частности, от обстрелов сильно пострадал Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь.