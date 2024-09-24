* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Вашингтон, 24 сентября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) запретило мужчинам — гражданам Афганистана носить джинсы и модные стрижки, сообщает американская газета The Washington Post (WP).

Иван Шилов ИА REGNUM «Талибан»

Отмечается, что запретительные меры вступили в силу в конце августа. По данным газеты, запрет направлен на пресечение подражания в поведении «немусульманам». Вместе с этим мужчинам запретили стричь бороду короче кулака и носить джинсы.

Газета также отмечает, что запреты стали «неожиданным сюрпризом» для мужчин в Афганистане.

«Если бы мужчины проявили себя, мы могли бы оказаться сейчас в другой ситуации. Теперь все отращивают бороды, потому что мы не хотим, чтобы нас допрашивали, унижали», — приводит газета слова жителя.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году «Талибан» запретило мужчинам и женщинам вместе посещать рестораны и парки в афганском городе Герат. Так, мужчинам и женщинам разрешено посещать общественные парки только в разные дни. Женщинам рекомендовано ходить туда по четвергам, пятницам и субботам, остальные дни недели предназначены для мужчин.