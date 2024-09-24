Москва, 24 сентября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. В проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы заложены 1,7 трлн рублей на выплату материнского капитала, сообщил 24 сентября Минфин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Размер маткапитала ежегодно индексируется на уровень инфляции, напомнила пресс-служба ведомства.

«Более 1,7 трлн рублей будет выделено на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми», — сказано в сообщении.

Речь идёт в том числе о выплате остатка средств капитала, если он составляет не более 10 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, правительство 24 сентября рассмотрело проект бюджета на 2025–2027 годы. Министр финансов Антон Силуанов, говоря о приоритетах бюджета, в первую очередь назвал социальную поддержку граждан. Общая сумма «детских» расходов (в том числе на поддержку семей с детьми) в ближайшие три года составит 10 трлн рублей, отметил Силуанов.

Президент Владимир Путин в июле подписал закон, разрешающий тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство через эскроу-счета. Ранее, в конце 2023 года, глава государства подписал закон, разрешающий использовать маткапитал для ремонта таунхаусов с отдельным выходом на земельный участок. Кроме того, летом 2024 года стало известно, что Госдума планирует рассмотреть законопроект, разрешающий многодетным семьям и семьям с ребёнком-инвалидом использовать средства маткапитала для покупки автомобиля российского производства.