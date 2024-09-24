Курск, 24 сентября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над 12 из захваченных ими в Курской области населённых пунктов, сообщил 24 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Как мы видим, противник понёс очень большие потери. Пытается каким-то образом удержаться на тех участках, которые он уже взял. Из того, что он взял, он уже потерял, получается, 12 населённых пунктов», — сказал он.

24 сентября Минобороны сообщило, что за минувшие сутки ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении населённых пунктов Медвежье и Новый Путь.

В результате неудачной попытки противника атаковать в направлении населённых пунктов Малая Локня и Обуховка в плен были взяты четверо военнослужащих ВСУ, сказано также в сообщении.

По данным российского военного ведомства, потери ВСУ на курском направлении за минувшие сутки превысили 360 человек. Общие потери противника за всё время ведения боевых действий на данном направлении (с 6 августа) превысили 16 700 человек.