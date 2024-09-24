Мурманск, 24 сентября, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Заместитель генерального директора «ФосАгро» Светлана Афанасьева рассказала о возрастающей роли женщин на промышленных предприятиях и о социальных проектах компании, направленных на поддержку семей. Дискуссия состоялась на IV Евразийском женском форуме в рамках «Арктической гостиной». Участие в диалоге приняли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексей Чекунков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководители крупных промышленных предприятий и общественных организаций региона.

Иван Шилов ИА REGNUM «Фосагро»

Как сообщила Светлана Афанасьева, сегодня на горно-обогатительном комбинате «Апатит» в заполярном Кировске более четверти коллектива составляют женщины. Они заняты на руководящих должностях и в менеджменте среднего звена, трудятся маркшейдерами, лаборантами аналитического центра, который обеспечивает контроль качества выпускаемой продукции, в дочерних организациях комбината. Современные технологии, дистанционное выполнение целого ряда работ, автоматизированный контроль соблюдения техрегламентов производства конечной продукции, внедренные на предприятии, позволяют сделать труд работниц комфортным и безопасным, подчеркнула заместитель генерального директора «ФосАгро».

«Для российских женщин одним из важнейших факторов является приверженность традиционным семейным ценностям, рождение, воспитание и благополучие детей, — заявила Афанасьева. — При этом многие из нас сегодня ориентированы на личный успех и карьерный рост. «ФосАгро» как лидер социальности ответственности старается создать все условия для самореализации женщин, раскрытия их лидерского потенциала в профессиональной сфере. Одновременно компания развивает социальные и благотворительные проекты, направленные на создание комфортных условий для семьи и детства во всех регионах своего присутствия».

Она отметила, что высокие производственные результаты позволяют компании активно участвовать в укреплении и развитии социальной инфраструктуры городов Кировска и Апатитов, реализовывать проекты, направленные на благополучие семей не только сотрудников комбината, но и всех жителей. Так, в рамках социально-экономического партнерства с Мурманской областью «ФосАгро» оказала помощь в проведении комплексной модернизации Апатитско-Кировской центральной районной больницы, развивается уникальный санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас». «ФосАгро» вкладывает значительные средства в развитие горно-туристического кластера «Хибины» и самого крупного горнолыжного курорта на северо-западе России «Большой Вудъявр».

Более 20 лет назад именно заполярные Кировск и Апатиты стали родиной крупнейшего социального проекта «ФосАгро» — «Детям России — образование, здоровье и духовность». ДРОЗД был создан для того, чтобы оградить подростков от опасного влияния улицы, дать им все необходимое для всестороннего духовного и физического развития. Сегодня спортивные секции и творческие студии ДРОЗДа объединяют более восьми тысяч воспитанников из всех регионов присутствия «ФосАгро». Их матери, находясь на производстве, могут быть уверены, что дети проводят досуг с пользой.

Еще одно направление работы «ФосАгро» в социальной сфере — это поддержка образования. Начиная с 2013 года на создание непрерывной модели подготовки квалифицированных инженерных и рабочих кадров компанией выделено свыше 11,5 млрд рублей. На территории Мурманской области работают все звенья образовательной вертикали «Школа — колледж/вуз — предприятие». В этом году компания объявила о начале совместного проекта с правительством Мурманской области, а также Мурманским арктическим университетом по созданию на базе филиала МАУ в Апатитах Высшей школы по подготовке горных инженеров. Инвестиции в реализацию этого проекта составят почти 3 млрд рублей. Таким образом, молодежь Заполярья сможет получать качественное и востребованное образование, не покидая родной регион.