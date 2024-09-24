Санкт-Петербург, 24 сентября, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Петербуржцу, который растворил тело подруги в бочке с кислотой, предъявлено обвинение в убийстве, сообщила 24 сентября пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«В следственном отделе по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сказано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в ночь на 17 сентября, находясь в состоянии опьянения, в ходе конфликта нанёс удар ножом своей 21-летней сожительнице. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3918459" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Петербуржцу, который растворил тело подруги в бочке с кислотой, предъявлено обвинение в убийстве

После этого с целью скрыть следы преступления он расчленил тело женщины и поместил в бочку, залив кислотой, которую поместил в свой автомобиль, а сам скрылся с места преступления, уехав в другой город. О совершённом преступлении он рассказал своей бывшей супруге, которая сообщила об этом в правоохранительные органы.

22 сентября подозреваемого задержали в Калининграде, им оказался 36-летний местный житель.

«Сегодня в отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — информировали также в СК.

Как передавало ИА Регнум, в мае в Магадане суд признал виновным мужчину, который убил и расчленил знакомого. Его признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Суд приговорил его к лишению свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года.

В ноябре 2023 года в Саратове после пожара в доме нашли тело расчленённого 70-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На теле мужчины нашли явные признаки насильственной смерти. По данным СМИ, у трупа отсутствовали конечности.