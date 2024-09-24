* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 24 сентября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ) внедрит на Android функцию, которая позволит с помощью одной кнопки пометить все чаты как прочитанные, сообщает портал WABetaInfo.

(сс) bssmadeit

«Этот ярлык предоставил бы пользователям простой и эффективный способ управлять своими непрочитанными чатами, позволяя им отмечать все разговоры как прочитанные одним действием», — говорится в публикации.

Сообщается, что сейчас эта функция находится на стадии разработки, она доступна лишь некоторым бета-тестерам, у которых во вкладке «Чаты» появилась опция «прочитать всё». После её выбора все полученные сообщения будут помечены как прочитанные.

До этого мессенджер вслед за Telegram добавил функцию «прочитать всё» для пользователей устройств на iOS.

Как передавало ИА Регнум, разработчики WhatsApp Web собираются внедрить в приложение новую функцию, с помощью которой пользователи смогут добавлять контакты в папку «Избранное» для быстрого дозвона им.

Ранее в мессенджере Telegram функция «Найти людей рядом» перестала работать, так как во время использования функции поиск производился продолжительное время, после чего не выдавал никаких результатов.