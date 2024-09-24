Нижний Новгород, 24 сентября, 2024, 18:39 — ИА Регнум. В Нижегородской области обезвредили экстремистскую группу из трёх заключённых, готовившую побег из колонии. Об этом сообщил СУ СК России по региону.

РИА Новости/Алексей Куденко

«Следственным комитетом России по Нижегородской области возбуждены уголовные дела в отношении трёх мужчин, отбывающих наказание в исправительной колонии в Нижегородской области, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней), ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 313 УК РФ (покушение на совершение побега из мест лишения свободы лицом, отбывающим наказание, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 321 УК РФ (покушение на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3918455" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Нижегородской области пресечена деятельность участников экстремистской организации

Согласно версии следствия, заключённые ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области попытались вступить в одно из запрещённых религиозных экстремистских объединений, в это же время пропагандируя радикальные религиозные догматы среди осуждённых.

Вместе с этим в период с август по сентябрь 2024 года подозреваемые работали над планом побега, заранее подготовив необходимые им предметы.

«На стадии приготовления к побегу и дезорганизации деятельности исправительного учреждения противоправные действия заключенных пресечены в результате проводимых совместных мероприятий сотрудников СК России, УФСБ России, ГУФСИН России и ГУ МВД России по Нижегородской области», — отметили в ведомстве.

Во время обыска у заключённых была обнаружена и изъята экстремистская религиозная литература, рукописи и ножи.

В настоящее время фигуранты изолированы от иных заключённых и этапированы в следственный изолятор. В это же время СК РФ проводит комплекс следственных действий по уголовному делу для установления обстоятельств совершённого преступления и выявлению других возможных участников.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 в Волгоградской области четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Злоумышленники потребовали $2 млн, вертолёт и воздушный коридор в Грузию.

В результате ЧП погибли четыре сотрудника ФСИН, один из которых скончался в больнице. Позднее в администрации Волгоградской области сообщили, что всех пострадавших сотрудников УФСИН перевели из Суровикинской ЦРБ в районные больницы Волгограда. Их состояние медики оценивают как тяжёлое.

Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников и спас заложников. Правоохранители восстановили порядок в ИК. В настоящее время исправительная колония работает в штатном режиме.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ и приступил к следственным мероприятиям.