Красноярск, 24 сентября, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Россельхознадзор нашёл множество нарушений во время проверок одной из фабрик, чьи пельмени могли стать причиной отравления семьи из села Красная Сопка в Красноярском крае. В продукции обнаружили высокое содержание антибактериального средства, которое используют для лечения малярии и дизентирии. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

СК РФ

В 2019 году 26 тонн продукции компании ООО «Сибирский Гурман» было реализовано с нарушениями. В документах Россельхознадзора говорится, что в партии пельменей было обнаружено лекарственное вещество, которого не должно быть в продукции.

«По результатам проведённого лабораторного исследования было установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов. В частности, было выявлено превышение содержания запрещённого вещества — сульфадиметоксина», — говорится в документе.

Отмечается, что данное лекарство эффективно при лечении кишечной палочки, уничтожает возбудителей дизентерии. Его также назначают при отите (воспаление полости уха), малярии, гайморите. Но у лекарственного средства есть и побочные эффекты.

«Тошнота, рвота, кишечная колика, головокружение, головная боль, обморочные состояния, спутанность сознания, нарушение зрения, лихорадка, лейкопения (снижение количества лейкоцитов), мегалобластная анемия, желтуха», — говорится в описании сульфадиметоксина.

«Сибирский Гурман», по версии следствия, является одним из производителей пельменей, которые употребляла в пищу отравившаяся семья. Ранее в СК отметили, что основные версии отравления, в результате которого умерли четверо детей, связаны с попаданием яда в пищу или вдыханием паров инсектицидного аэрозоля. По данным следствия, 20 сентября глава семьи обработал дом дихлофосом, после чего жилое помещение почти не проветривали.

Пресс-служба краевой прокуратуры 24 сентября в Telegram-канале также сообщала, что отравление аэрозольным препаратом от насекомых остаётся основной версией гибели детей в Назаровском районе Красноярского края.

ИА Регнум рассказывал, что компания, производящая найденный в доме у семьи дихлофос, является одним из крупнейших поставщиков дезинфекторов в России. Компания принадлежит депутату Заксобрания Новосибирской области Виктору Кушниру.

Однако директор Института аналитической токсикологии Сергей Ловцевич в беседе с ТАСС опроверг эту версию, заявив, что дихлофос не мог стать причиной отравления детей, так как для смертельной дозировки его надо употребить в большом количестве.